海巡署澎湖機動查緝隊查獲私菸 26萬9500包市價千萬
海巡署澎湖機動查緝隊與第八海巡隊，於22日下午在高雄永安外海約33浬處查獲澎湖籍「永成富」漁船涉嫌載運私菸，遂將「永」船帶返高雄市興達港碼頭，並起出私菸共計26萬9500包，估計市價約達1200萬元。
海巡人員表示，這些走私劣級菸品包裝與合法進口菸品無異，在國外成本僅不到10元，若流入市面混雜合法進口菸品，以市價每包55元在市面販售就可獲取暴利，民眾若不察很可能買到未稅私劣菸。
澎湖機動查緝隊接獲密報指出，澎湖地區走私集團近期將運用漁船走私劣級菸品賺取不法暴利；為有效防杜偽劣菸品流入市面危害國人健康，即會同澎湖縣政府警察局白沙分局、、海巡署第八海巡隊、岸巡第七總隊等單位組成專案小組，兵分兩路展開海上、陸上偵辦調查。
近日東北季風帶來八級強浪，海巡署澎湖機動查緝隊於高雄外海多日偵查，在高雄永安外海33浬處發現澎湖籍「永成富」漁船形跡可疑。隨即對該船發動登臨檢查；一經登船以即可發現該船前甲板堆放大量黑色防水袋，經確認袋內均為未稅煙品，隨即將該船帶返興達港海巡基地碼頭實施清艙檢查。
共計起出「MM大亨」、「環球」等品牌未稅香菸26萬9千5百包，市價約達1200萬元；全案是海巡署南部地區巡防局今年第3起海上緝獲重大私菸案例，全案後續將依菸酒管理法函送主管機關裁處。
(中時)
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