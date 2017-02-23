彰縣選情激烈 農會傳有新科代表「被出遊」
下屆理監事改選及總幹事遴聘，彰化縣部分鄉鎮競爭激烈暗潮洶湧，近日盛傳有甫選出的新科農會代表被帶「出遊」失聯 。警調單位證實，確實接獲相關情資，正積極追查是否屬實及有不法介入。
第18屆各級農會改選，繼上周第一階段選出農會代表，緊接著理監事改選及總幹事遴聘的重頭戲也將登場，目前，彰南地區部分派系競爭或內訌的鄉鎮，更傳出有人為了掌握影響理監事席次的代表票，除了「灑錢」，也將人帶走。
警調透露，情資顯示，部分農會代表當選人近日突然不約而同被人約去「旅遊」，不過，有點詭異的是，以往的出遊都是「集體」行動，這次則似乎是「分散」走，警調人員懷疑「是不是手法升級了？」
另外，也有情資顯示，「被出遊」的農會代表，部分連最親密的妻子也無法取得連絡，但儘管擔心安危，卻不敢「聲張」。
甚囂塵上的金錢及疑似暴力的介入農會選舉 傳聞，警方表示，針對相關情資都會仔細過濾及查證，部分不排除是對手陣營相互釋放假消息，但強調，只要查證確實不法，絕對依法辦到底。
(中時)
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