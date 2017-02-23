農委會專家會議 禁運禁宰可望有條件解除
今日農委會針對有禽傳人風險的H5N6禽流感召開專家會議，會議討論走向朝解除禁運禁宰執行，但有仍一些配套，包括病徵不明顯的鴨子都要檢驗才能上市屠宰，以及未來若發生H5N6確診案例，會針對附近1公里禽場採樣，並進行移動管制。
在專家會議中，台大獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，H5N6禽流感已經數日沒有檢驗到，假如要解除禁運禁宰，他個人覺得可以，但換個角度想，前年肆虐台灣的H5N2禽流感，今年仍持續檢出，若想把H5N2也一併清除，其實可以考慮延長禁運禁宰。
台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春則表示，假如有些地區同時有H5N6及H5N2，其實風險還是很高，可以考慮分區解除禁運禁宰，對風險高的地區再加強管理。但她強調，假如第一線防疫人員認為有信心控制住，她也尊重。
農委會副主委黃金城指出，病毒還是可以能存在於環境中，但就算解除禁運禁宰，撲殺補償提高到8成的措施還是會延續到5月底，「農民現在通報都還是有賺錢」，繼續鼓勵禽農主動通報異常死亡。另外，鴨子由於病徵不明顯，會持續要求鴨子要經檢驗才能上市，其實全台鴨場不過3000場，農委會也考慮對全台鴨場進行採樣。
農委會副主委陳吉仲表示，就算解除禁運禁宰，仍會保有一些配套措施，包括病徵不明顯的鴨子都要檢驗才能上市屠宰，以及未來若發生H5N6確診案例，會針對附近1公里禽場採樣，並進行移動管制，也會針對這陣子的防疫措施進行檢討。
農委會今天下午2時先開了專家會議討論禽流感疫情，接著下午4時再開禽流感中央災害應變中心會議，最後下午5時會開記者會對外宣布最後結果。
(中時)
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