北水處供應新北市用水 已超過總供水量一半

近日因水情吃緊，水資源調度問題引起各界關注，台北自來水事業處表示，轄區除北市外並包括新北市的中和、永和、新店、三重及部分汐止地區，加上今年2月起擴大支援台灣自來水公司新北市轄區用水，從每日32萬噸增加到69萬噸，整體供應新北市的水量已達每日128萬噸，占北水處每日總出水量248萬噸的52%，因此目前供應新北市的水量已超過北市用水量。

依目前翡翠水庫的水量推估5月前用水都還算安全，但未來水情尚不穩定，民眾仍須提高警覺力行節約用水，以防患未然。對於整體的水資源調配問題，北水處會配合中央的調度，全力支援。

(中時)