竹市棒球場原地重建 前職棒球星力挺
新竹市政府將推動棒球場拆除重建計畫，新竹市八八聯盟棒球推廣協會今天齊聚表達支持，鄭幸生、張民諺等多位退役球星到場力挺，盼球場重生，擁有國際標準與現代化的球場。
職棒元年於新竹市棒球場締造開幕連續21場安打紀錄、喧騰一時的「鯊魚」鄭幸生，在竹市棒球場當年還叫作「王貞治球場」時的啟用開幕戰，就是場上球員之一，此後來新竹市打球、投宿，亦或職棒賽後去城隍廟吃小吃，都成為他和許多球員的珍貴回憶。
「在新竹市棒球場出賽，可以感受全台灣最熱情的球迷加油支持」前兄弟象球員張民諺說，但場地水準卻也令職棒球員卻步。對於市府推動棒球場拆除重建計畫，張民諺認為可提升場地品質，不但保護球員，也讓新竹球迷欣賞更高品質的賽事。
竹光國中、北門國小棒球隊總教練連文宏說，40年前新竹市棒球場，設計規劃有先天侷限，不論硬體與交通停車規劃，已跟不上現在球員與球迷需求，期待新竹市棒球場拆除重建後能展現新風貌。
「新竹市棒球場就是這座城市的一部分！」新竹市的城市印象與新竹市棒球場緊緊扣連，對於推動新竹市棒球場拆除重建計畫的決心與魄力，鄭幸生肯定「讓屬於球員的歷史紀錄，以及球迷情感的空間記憶繼續延續。」
八八聯盟理事長賴稟豐表示，竹市是年輕、科技的城市，但走進新竹市棒球場，卻又彷彿停留在石器時代，為兼顧球迷對球場的歷史情感保留，並讓新竹市棒球場具備國際標準規格與現代化，他認為原地拆除重建是最好做法，讓球員、球迷擁有高品質的場地。1060223
(中央社)
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