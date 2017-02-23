雅加達省僱工臭溝清淤 影片感動網友

雅加達近日淹水，省政府「基礎建設管理部隊」男隊員達坦，在沒有防具保護下，潛入滿是污水和垃圾的水溝中清淤。影片上傳網路後引來大批網友表示感動，累積170萬次瀏覽。

「基礎建設管理部隊」（PPSU）是雅加達省長鍾萬學任內成立的約聘工團隊，有分成管理基礎建設的「橘色部隊」、維護公園和綠化環境的「綠色部隊」、清潔環境和抗洪的「藍色部隊」以及從事關懷照護服務的「紫色部隊」。

這些人都是由省政府聘雇，薪水比照雅加達地區最低薪資，並享有健保、勞保等福利，但不具公務員身分。

雅加達日前大雨成災，多地出現淹水，「橘色部隊」1名27歲的成員達坦（Dadan Wiradana），在沒有穿戴任何護具的情形下，縱身潛入水溝中清淤。

大水過後的水溝中滿是泥濘污水和垃圾，但達坦臉上沒有懼色，來來回回繼續潛入水溝中清淤。

這段影片被網友上傳臉書後，引來許多人觀看並按讚，網友紛紛留言表示感佩達坦的敬業與勇敢。目前已累積170萬次瀏覽。

在網路上成為英雄的達坦接受新聞網站Detik.com訪問表示，因為水溝實在堵塞得太嚴重了，他當時才這麼做。

他說，如果要等到有工具來支援清淤太久了，當時他想到的第一步就是潛入污水中，徒手清淤。對於一夜成為網路紅人，達坦並不在意，他表示還有許多重要的工作等著他去做。1060223

(中央社)