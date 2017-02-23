女團TWICE新曲狂掃海外排行榜

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以台灣正妹周子瑜為班底的南韓超強女團TWICE，新曲「KNOCK KNOCK」狂掃海外排行榜，展現了紅遍國際的夯飆人氣。

南韓「朝鮮日報」報導，根據經紀公司JYP娛樂與各國iTunes排行榜顯示，TWICE20日發行的新專輯「TWICEcoaster: LANE2」在新加坡、台灣、馬來西亞的綜合專輯榜居首。

TWICE的新專輯主打曲「KNOCK KNOCK」進入瑞士、香港、新加坡、泰國等9個地區的iTunes綜合歌曲榜前10強。 1060223

(中央社)