南韓：將攜手國際譴責北韓踐踏人權

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南韓外交部第一次官（政務次長）林聖男今天在國會表示，將基於馬來西亞警方的調查結果，喚起國際社會對北韓政權殘酷和暴力本質的關注，並攜手國際社會譴責北韓踐踏人權。

南韓聯合新聞通訊社報導，林聖男今天出席國會外交統一委員會時，就北韓幕後策劃在吉隆坡機場以毒液刺殺金正男一事，作出了前述發言。

隨著北韓政權有組織地介入金正男遇刺案的證據接連浮現，南韓政府決定積極透過外交手段，以雙邊及多邊協商機制推動國際社會採取譴責北韓人權問題的舉措。

南韓外交部將於27日至3月1日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會第34次會議高級別專題討論會上提及金正男遇害一事，譴責北韓踐踏人權。1060223

(中央社)