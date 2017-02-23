繼承概念 律師：這方法讓哥領亡妹理賠

賞櫻團車禍發生1家4口3死慘劇，也傳出哥哥申請妹妹乘客險及旅行責任險理賠遭拒。律師葉恕宏今天指出，若可證明妹妹比父母早死亡，哥哥就可繼承父母的請求權，進而請求理賠。

葉恕宏表示，因為很多人都分不清楚責任險跟意外險，前者是要有賠償責任才能請求理賠，但旅行社對哥哥並無賠償責任，後者則是一發生意外就必須理賠，所以死者已取得保險理賠的請求權，得由法定繼承人繼承。

以淺顯易懂的說，乘客險跟旅責險，本質上均是責任險，保障的其實是旅行社，旅行社為自己買個保險，萬一發生意外，導致旅客受傷甚至死亡，旅客家屬向旅行社求償，法院若判賠一名死者400萬元，旅行社就只需要拿100萬元出來賠，因為300萬元部分，保險公司會理賠。

葉恕宏指出，依照民法194條規定，人死亡時，擁有求償權的人，只有配偶父母子女，並沒有旁系血親的兄弟姐妹，以本案為例，哥哥失去了父母及妹妹，除非妹妹有買意外險，並指名受益人為哥哥，否則，依照責任險的概念，哥哥並沒有求償權利。

不過，還有一個方法，哥哥有機會合法向保險公司請求理賠，關鍵在於法醫開立的死亡證明書上死亡時間，若顯示妹妹比父母早死亡，父母先取得妹妹的損害賠償請求權後，父母過世，再由哥哥繼承這項請求權，進而請求保險公司理賠，若保險公司仍不賠，還可打民事的請求支付官司。1060223

(中央社)