自拍之父! 花30年拍攝個人老化藝術史
被媒體形容為「自拍之父」的美國波士頓學院(Boston College)攝影學教授拜登(Karl Baden)，從1987年2月23日開始，每天自拍一張黑白照片，連續30年不間斷，用藝術的方式，真實記錄自己老化的歷程。
《美聯社》（AP）報導，早在30年前，還沒有自拍這名詞的年代，拜登開始從事一項名為「每一天」(Every Day)的攝影計畫，橫跨1987至2017，到今日剛好整整30年，這個計劃的構想來自於他對於死亡的沉思，每天自拍一張的儀式性行為，讓他不知不覺成為名副其實的「自拍之父」。
今年64歲的拜登，用每天一張黑白的自拍照，完整記錄了自己過去30年的精華歲月，他34歲時，自拍還尚未普遍流行。
拜登盡量真實呈現鏡頭的第一印象，在同樣的背景和燈光下，用三腳架架設相機，固定正面臉部表情向著攝影鏡頭，然後拍下一張自拍照，日復一日。
他刻意不留鬍子、不大幅改變髮型，拜登說他接下來的日子依然會持續進行這項驚人的計畫。
這項攝影計畫曾經在波士頓的畫廊和紐約各地舉辦展覽，他在報導中有點開玩笑地說，如果不是真的對自拍很狂熱，他大概會和以前一樣繼續匿名展出。
波士頓畫廊主人Howard Yezerski認為，推動拜登持續不斷拍攝下去的原因，是透過這種連續攝影的方式，能夠反映出從死亡到某種人類對於不朽的執迷，各種人們普遍關懷的主題。
(中時電子報)
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