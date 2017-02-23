《時來運轉》運彩報報之快艇殘酷二連戰

傷兵陸續歸隊，快艇馬上又得面對雙強挑戰。(美聯社資料照)

快艇自2011-12球季引進船長Chris Paul開始，便擠身聯盟強隊行列，年年殺入季後賽，本季更是打出隊史最佳14勝2負的開季成績，可惜好景不常，沒過多久快艇即墮入職業球隊最害怕的傷病夢魘，明星大前鋒Blake Griffin與招牌球星Chris Paul相繼被列入傷兵名單，經歷一波低潮後Blake Griffin終於在二月中歸隊，戰績立竿見影頗有起色，本季目前35勝21負排名西區第四。

明星賽結束後的三天NBA沒有賽程，但快艇卻沒有心情鬆懈，因為下半季一開始2/24(五)以及2/25(六)快艇將背靠背接連碰上聯盟戰績最佳的兩支球隊-勇士與馬刺，如此殘酷的賽程打得不只是籃球比賽，更是一場淬鍊心智的試驗。

快艇與勇士本季目前三次交手快艇全敗，共輸給勇士76分之多，快艇球員防守完全跟不上勇士球權的快速轉換，讓勇士外線輕鬆出手的後果只有慘敗。週五之役若是快艇不能把握好籃板優勢，大分差輸球是可以預期的。兩隊都是進攻優於防守，本季三次對戰兩次打出大分賽果，並且高出運彩賽前開立的大小分數值19、25之多，推薦玩家大膽投注大分。

快艇與馬刺本季兩次交手快艇都翻盤獲勝。快艇的Chris Paul居功厥偉，他絕妙的傳球成功與快艇內線連結是擊敗馬刺隊的關鍵！如今Chris Paul手部傷勢歸期未定，週六之役快艇想要再次擊敗馬刺恐怕沒有那麼容易了。另外，馬刺近期防守非常進入狀況，馬刺明星賽前的十場比賽，共打出七場小分賽果，值得各位朋友注意。

(中時電子報)