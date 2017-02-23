《時來運轉》運彩報報之 美國職棒熱身賽 週末起揭開序幕

邁入重建的洋基，將用年輕球員拚戰新球季。(美聯社資料照)

睽違將近三個月，棒球迷期待已久的球季即將展開！本週末228連續假期，美國職棒熱身賽將打響第一炮！由國人熟悉的洋基、金鶯兩隊開始，宣告2017棒球季節正式引燃戰火。

每年的美國職棒熱身賽總是彩迷開始找尋手感的時機，有經驗的朋友都知道：「反押搏高賠」這個不二心法。因為熱身賽期間主力球員不會打完全場，各隊也多會排上要觀察磨練的新秀，因此，在強力先發投手投滿一定局數或用球數退場後，比賽結果往往瞬間變盤。開盤時較不被看好，賠率設定較高的弱隊假若逆轉取勝，串關起來的賠率甚是吸引人。這點可供初次進場的玩家多多參考。

翻開過去三年MLB熱身賽的球隊排名，可以發現每年度各隊變化頗巨，有類似國民、藍鳥、老虎這種優等生，熱身賽全力以赴戰績排名優異；也有雙城、費城人、紅人這種春訓期表現讓人眼睛為之一亮的隊伍，會在開打後戰績直直落。也呼應了前面所言：彩迷可以大膽反押的說法。

投注熱身賽，當然必須先花心思做功課，一些重大的球員交易或球隊動態不可不知：例如紅襪買來聯盟頂級左投塞爾，教士簽下台灣好手郭泓志與先發型的維佛；而馬林魚和皇家接連發生王牌投手意外過世的消息令人唏噓，但也立即補強了幾名投、野手期盼補上缺口。還有像是洋基補強國聯全壘打王卡特、印地安人迎來打點製造機恩卡納雄，這些異動都將從熱身賽起，開始發酵影響分區或2017整季的大聯盟態勢，是彩迷務必關注的新聞。

各隊在熱身賽期間以調整手感為主，鮮有過多綁手綁腳的戰術限制，因此在投注建議上，會推薦「大」分出線機率較高，以及較高賠率的總得分「雙」。

(中時電子報)