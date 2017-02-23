跨局處會議防禽流感 苗栗加強查訪
苗栗縣政府23日召開跨局處禽流感應變小組會議，秘書長陳斌山表示，縣內雖無疫情，防疫工作仍不能掉以輕心，除持續加強查緝違法屠宰及消毒工作外，也呼籲家禽業者如發現疫情應主動通報，並請鄉親配合「五要」、「十不」禽流感防護措施，做好健康管理工作。
應變小組會議由陳斌山主持，他說，由於鄰近的新竹縣傳出禽流感疫情，縣長徐耀昌相當重視，指示召開跨局處禽流感應變小組會議，加強禽流感防疫及爆發時的應變能力。
陳斌山表示，全台已有6縣市傳出禽流感疫情，縣府持續加強查緝違法屠宰及消毒工作，並要求禽場落實各項防疫措施，如家禽業者發現疫情應主動通報，經確診為H5N6者，撲殺補償提高到8成，他並呼籲鄉親配合「五要」、「十不」禽流感防護措施，做好自我健康管理的工作。
代理農業處長陳樹義指出， 配合農委會2月17日到24日禁運禁宰的措施，農業處加強違法屠宰聯合稽查作業，已稽查61場次均未發現違法屠宰行為。從禽流感疫情爆發以來，縣府辦理68場次違法屠宰聯合稽查，完成367場次禽流感防疫宣導工作。
衛生局也持續疫情監視及落實通報，疾病管制科長陳淑珠表示，苗栗縣傳染病防治應變醫院為衛生福利部苗栗醫院於105年12月7日辦理新型A型流感實地演習，15家指定隔離醫院也已整備完成。並與本縣65家「流感抗病毒藥劑合約醫療機構」簽訂合約，以儲備抗病毒藥劑，提供符合公告治療性對象用藥。
為因應疫情發生的後續處理，會中決議如疫情補償經費不足及防疫物資經費不足時，將動用第二預備金因應。至於疫情發生場所處置事宜，針對撲殺家禽、人力調度等相關措施也做好分工，提前規畫應變計畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。