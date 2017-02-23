跨局處會議防禽流感 苗栗加強查訪

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苗栗加強各養殖場的消防預防工作、（陳慶居翻攝）

縣府積極赴市場查訪配合禁宰禁運政策配合情形。（陳慶居翻攝）

苗栗縣政府23日召開跨局處禽流感應變小組會議，秘書長陳斌山表示，縣內雖無疫情，防疫工作仍不能掉以輕心，除持續加強查緝違法屠宰及消毒工作外，也呼籲家禽業者如發現疫情應主動通報，並請鄉親配合「五要」、「十不」禽流感防護措施，做好健康管理工作。

應變小組會議由陳斌山主持，他說，由於鄰近的新竹縣傳出禽流感疫情，縣長徐耀昌相當重視，指示召開跨局處禽流感應變小組會議，加強禽流感防疫及爆發時的應變能力。

陳斌山表示，全台已有6縣市傳出禽流感疫情，縣府持續加強查緝違法屠宰及消毒工作，並要求禽場落實各項防疫措施，如家禽業者發現疫情應主動通報，經確診為H5N6者，撲殺補償提高到8成，他並呼籲鄉親配合「五要」、「十不」禽流感防護措施，做好自我健康管理的工作。

代理農業處長陳樹義指出， 配合農委會2月17日到24日禁運禁宰的措施，農業處加強違法屠宰聯合稽查作業，已稽查61場次均未發現違法屠宰行為。從禽流感疫情爆發以來，縣府辦理68場次違法屠宰聯合稽查，完成367場次禽流感防疫宣導工作。

衛生局也持續疫情監視及落實通報，疾病管制科長陳淑珠表示，苗栗縣傳染病防治應變醫院為衛生福利部苗栗醫院於105年12月7日辦理新型A型流感實地演習，15家指定隔離醫院也已整備完成。並與本縣65家「流感抗病毒藥劑合約醫療機構」簽訂合約，以儲備抗病毒藥劑，提供符合公告治療性對象用藥。

為因應疫情發生的後續處理，會中決議如疫情補償經費不足及防疫物資經費不足時，將動用第二預備金因應。至於疫情發生場所處置事宜，針對撲殺家禽、人力調度等相關措施也做好分工，提前規畫應變計畫。

(中時)