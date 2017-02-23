第15屆台新藝術獎 入圍名單揭曉

我要評比

台灣當代藝術大獎「台新藝術獎」在台新金控長年支持之下邁入第十五屆，九位提名觀察人林于竝、林志明、吳瑪悧、孫松榮、郭強生、陳惠湄、楊美英、簡子傑、張曉雄經過全年度親臨展演、觀察寫評並獨立提名，最後從102件參選作品中，選出19組入圍作品，創歷屆藝術獎入圍作品數之冠！

入圍名單如下：

創作社劇團（編劇魏于嘉、導演李銘宸）：《＃》創作社CS監製作品4號

田采薇：2016鈕扣計畫─田采薇《The Man》

雲門2：《十三聲》

蘇匯宇：《午夜場》蘇匯宇個展

鬼丘鬼鏟、黃亞歷、謝仲其、丁麗萍、劉芳一、李世揚：《立黑吞浪者》【日曜日式散步者】微型實驗行動ACT 1

心心南管樂坊：《百鳥歸巢入翟山》

許家維：《回莫村》許家維個展

布拉瑞揚舞團：《阿棲睞》

劉冠詳《我知道的太多了》

李貞葳、Vakulya Zoltán：2016新點子舞展─李貞葳《孤單在一起》

馮君藍：《和光同塵》馮君藍攝影個展

王仲堃：《造聲》王仲堃個展

林宜瑾：2016 松菸Lab新主藝─林宜瑾《彩虹的盡頭》

蔡明亮：《無無眠》蔡明亮大展

明日和合製作所：2016關渡藝術節《曾經未曾》

盜火劇團（編劇胡錦筵、導演林文尹）：第一屆《自己的劇本》原創戲劇節《颱風走在預報前》

拾念劇集：《蓬萊 Isle of Dreams－南北管神話音樂劇》

廖烜榛、黃奕捷、李佳泓、王又平：《錢江衍派》

身體氣象館：第十屆第六種官能表演藝術祭《關於生之重力的間奏式》

台新藝術獎於2013年起改制，連續三年以不分類方式評選及頒獎，每年頒發五個獎項，其中包括一件「年度大獎」。執行三年後，因考量藝術類型本質的殊異，2016年調整為視覺與表演分類給獎，惟保留「年度大獎」不分類精神，以體現當代藝術跨越疆界的趨勢，同時容納藝術創作更大的可能性與未來性。

今年十九組入圍作品將於五月中進行決選，結合國內外專業人士所組成之決選團，選出三大獎項，包括「年度大獎」一名，頒發獎金新台幣150萬元整，以及「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」各一名，各頒發獎金新台幣100萬元整，總獎額仍維持350萬元，將於5月13日頒獎典禮中揭曉各獎項得主。

(中時)