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藝術教育進偏鄉校園 成果展在集集車站

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藝術教育進偏鄉校園 成果展在集集車站
南投縣集集鎮公所、趨勢教育基金會，讓裝置及表演藝術教育走進偏鄉，成為學生不一樣的美術作業，成果展在集集火車站。圖為聲音裝置藝術家蔡坤霖與集集國小四年甲班學生共同創作的作品。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年2月23日

南投縣集集鎮公所、趨勢教育基金會，讓裝置及表演藝術教育走進偏鄉，成為學生不一樣的美術作業，成果展在集集火車站。

趨勢教育基金會、集集鎮公所、集集國中、集集國小合作，執行「趨勢青春藝動」計畫，透過結合當代藝術展演創作與美學教育，邀藝術家走進集集鎮，擅長聲音裝置作品的藝術家蔡坤霖前進集集國小，阮劇團創團演員余品潔進駐集集國中，分別傳授視覺、表演藝術。

成果展「火車進站，請駐藝！」集集孩子創作記錄展今天起到5月7日在集集火車站登場，月台一座繽紛的「聲音樹」迎接來往旅客，獨特樹狀造型，以常見的水管作為創作材料，相互串接而成，民眾可透過水管傳聲對話，作品由蔡坤霖與集集國小學生共同創作。

車站候車室窗戶掛滿學生卡片，寫著接觸藝術的滿滿感動，角落還有兩座聲音互動裝置，播放集集國小四年甲班學生精心蒐集的各種生活聲響，如潺潺流水聲、地方聲音、鐵鎚撞擊聲模擬槍聲來反思戰爭。

趨勢教育基金會執行長陳怡蓁說，由表演藝術老師余品潔帶領的集集國中，學生將在下一學期結束後，盛大推出戲劇公演，希望透過戲劇演出，完整呈現學生的驚人想像力與表演魅力，讓學習成就更多元豐富。

集集鎮長陳紀衡表示，為讓偏鄉孩子有機會透過藝術領域探索自我，特別將藝術引進校園，他也從幾次親自跟課過程，發現藝術家帶來的課程相當豐富，教學方式令人驚豔，激發學子無限創造力。1060223

(中央社)

關鍵字：集集藝術學生教育國小
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