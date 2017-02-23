藝術教育進偏鄉校園 成果展在集集車站
南投縣集集鎮公所、趨勢教育基金會，讓裝置及表演藝術教育走進偏鄉，成為學生不一樣的美術作業，成果展在集集火車站。
趨勢教育基金會、集集鎮公所、集集國中、集集國小合作，執行「趨勢青春藝動」計畫，透過結合當代藝術展演創作與美學教育，邀藝術家走進集集鎮，擅長聲音裝置作品的藝術家蔡坤霖前進集集國小，阮劇團創團演員余品潔進駐集集國中，分別傳授視覺、表演藝術。
成果展「火車進站，請駐藝！」集集孩子創作記錄展今天起到5月7日在集集火車站登場，月台一座繽紛的「聲音樹」迎接來往旅客，獨特樹狀造型，以常見的水管作為創作材料，相互串接而成，民眾可透過水管傳聲對話，作品由蔡坤霖與集集國小學生共同創作。
車站候車室窗戶掛滿學生卡片，寫著接觸藝術的滿滿感動，角落還有兩座聲音互動裝置，播放集集國小四年甲班學生精心蒐集的各種生活聲響，如潺潺流水聲、地方聲音、鐵鎚撞擊聲模擬槍聲來反思戰爭。
趨勢教育基金會執行長陳怡蓁說，由表演藝術老師余品潔帶領的集集國中，學生將在下一學期結束後，盛大推出戲劇公演，希望透過戲劇演出，完整呈現學生的驚人想像力與表演魅力，讓學習成就更多元豐富。
集集鎮長陳紀衡表示，為讓偏鄉孩子有機會透過藝術領域探索自我，特別將藝術引進校園，他也從幾次親自跟課過程，發現藝術家帶來的課程相當豐富，教學方式令人驚豔，激發學子無限創造力。1060223
(中央社)
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