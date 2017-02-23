教召遇勞工例假 勞動部：雇主可不給公假

我要評比

勞動部今天表示，如果勞工遇到教育召集期間，雇主必須給予公假，但如果遇到勞工休息日或例假，雇主則無須給予公假，至於是否補假，則由勞資雙方協議。

日前有網友在台大批踢踢實業坊（PTT）發文表示，收到教召令要跟公司請公假，但公司卻因1例1休的關係，只給5天公假，其餘2天則用勞工的休息日或例假，質疑並不合理。

對此，勞動部解釋，教育召集是國民應盡的義務，依據兵役法施行法第43條規定，受教育召集、勤務召集、點閱召集的學生及職工，應給予公假。

其公假的定義為教育召集期間如適逢勞工原排定的工作日，雇主應依法給予公假，勞工得免除出勤義務，以接受教育召集。

教育召集期間如適逢勞工休息日或例假，雇主無須給予公假；至於是否須另給予補假，可由勞資雙方自行協商決定。

勞動部舉例，勞工原排定週一至週五工作、週六為休息日、週日為例假，其接受教育召集期間如為週一至週日，則週一至週五雇主應給予公假。1060223

(中央社)