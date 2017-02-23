陸戰隊駐AIT 陸：反對美台軍事聯繫

針對美國在台協會（AIT）台北辦事處新址擬由美國海軍陸戰隊進駐，中國大陸國防部發言人任國強今天說，中國大陸一貫反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

中國大陸國防部下午舉行例行記者會，任國強在回答媒體提問時，作上述簡短答覆。1060223

(中央社)