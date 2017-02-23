年金改革 詹啟賢盼政府與退伍軍人溝通
參選國民黨主席的詹啟賢今天赴立法院外探視退伍軍人表示，如今國家遭遇的困境非退伍軍人造成，退伍軍人付出青春捍衛家園，理當得到政府照顧，盼政府盡快跟退伍軍人溝通。
退伍軍人團體日前號召上百位退伍軍人在立法院大門口發動「八百壯士捍衛權益」行動，批評政府採齊頭式改革軍人的年金並溯及既往，破壞國家制度與根基，並表示將在立法院外長期抗戰。
對此，詹啟賢下午到立法院大門口探視說，退伍軍人付出青春歲月捍衛家園，理當得到政府照顧，如今國家遭遇的困境，非退伍軍人造成，是制度及政府做得不夠，才有這樣的問題，這責任不該在退伍軍人身上，也不應該醜化退伍軍人。
他表示，退伍軍人捍衛尊嚴，絕對要給予支持。退伍軍人都愛護國家，國家有困難也會體諒，但政府應跟退伍軍人商量，年金改革過程中如何循序漸進，讓退伍軍人有所調適，更重要是維護退伍軍人的尊嚴。盼政府盡快跟退伍軍人討論。
隨後，詹啟賢也捐款表達支持，但堅持不透漏詳細金額。他說，幾千塊錢不多，主要就是一個心意。
「八百壯士捍衛權益」活動發言人、陸軍退役中將吳斯懷指出，年金改革必須要符合憲法、法律，及維繫軍人尊嚴與榮譽，絕不可橫柴入灶硬幹，把退伍軍人當作米蟲、肥貓。
另外，對參選國民黨主席、前副總統吳敦義昨天表示，將不排除會出馬角逐2020年總統大選。詹啟賢說，他一向認為，在黨主席選舉中，讓黨員把黨主席候選人、總統候選人放一起考量，再決定投給誰最適當，這樣對國民黨絕對有好處，很高興吳敦義有同樣看法。1060223
(中央社)
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