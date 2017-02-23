行政立法協調優先法案 初列年金等40案
行政院發言人徐國勇表示，今天中午加開行政立法政策協調會報，會中共識本會期優先法案包括年金改革、前瞻基礎建設的特別預算與特別條例等，共超過40項法案。
徐國勇表示，行政院副院長林錫耀中午主持行政立法政策協調會報，立法院民進黨團總召柯建銘率委員會召委出席，行政院長林全也前往致意。
徐國勇說，會中就本會期優先法案達成共識，首先是年金改革相關法案都列為最優先，包括陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、公立學校教職員退休撫卹條例、勞工保險條例部分條文修正草案、勞工退休金條例修正草案、學校教職員退休條例修正草案、公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案等6案，另有部分法案將待考試院向立法院提出。
在經濟建設相關法案方面，徐國勇說，包括前瞻基礎建設的特別條例與特別預算、產業創新條例部分條文修正草案、通訊三法等；還有都更條例相關法案，如都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案（老屋重建）、都市更新條例修正草案等。
此外，還有稅改相關法案，財政部正在彙整相關意見，預計4月提出；另有牽涉當沖降稅的證券交易稅條例修正草案；轉型正義方面，有促進轉型正義條例草案、集會遊行法修正草案、政治檔案法草案、公民投票法修正草案、政黨法等。
長照方面，將修正遺產及贈與稅法與菸酒稅法部分條文；另有國家藥物審查中心設置條例草案、修正毒品危害防制條例與藥事法部分條文。
在兩岸方面，包括兩岸訂定協議監督條例草案、牽涉退將赴中國大陸的台灣地區與大陸地區人民關係條例修正案，以及陸生納保的全民健康保險法修正案等。
徐國勇表示，本會期優先法案超過40案。至於牽涉同性婚姻的婚姻平權法案，他說，現階段支持與反對陣營尚在意見整合中，本次未列入優先法案。1060223
(中央社)
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