陸才女獲國外名校錄取 抱千萬獎學金

我要評比

國外名校大手筆搶人才，中國大陸高三女生毛玥近日獲紐約大學阿布達比分校錄取，而且拿到折合人民幣213.5萬元（約新台幣980萬元）的高額獎學金。

楚天都市報今天報導，被紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi，簡稱NYUAD）錄取的毛玥今年17歲，成績一向優異，英語特別好，高級中學招生考試時被武外英中IB班錄取。

毛玥說，初中時曾參加托福考試，拿了96分。高中階段的國際課程很鍛鍊能力，平時作業常要自擬題目，查閱資料，「3年來寫了英語論文近百篇」。

除了學業成績好，毛玥也積極參加社團活動。高二時創辦學校翻譯社和定向越野社。她還是校內「模擬聯合國」學術部長。此外，毛玥和5名同學組成團隊，創建微信公眾號「CTB—漢正街研究計劃」，關注武漢老城區改造，寫了兩萬多字的調查報告。

導師周月思說，毛玥在體育、繪畫、演講等方面也非常突出，被同學們稱為才女。

報導說，紐約大學阿布達比分校是紐約大學2007年在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比建立的分校，每年向全球的招錄比率僅為0.9%。

毛玥獲得的高額獎學金包括4年的學費、伙食費、住宿費、海外旅遊、課外活動、醫療保險、交通費，甚至零用錢，還包括每年2張阿布達比往返家鄉的機票等。

4年除在本校就讀，還有兩個學期必須在紐約大學在其他國家的分校上課，每學期還需和老師同學一起去其他國家學習和實踐。1060223

(中央社)