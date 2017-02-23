陸才女獲國外名校錄取 抱千萬獎學金
國外名校大手筆搶人才，中國大陸高三女生毛玥近日獲紐約大學阿布達比分校錄取，而且拿到折合人民幣213.5萬元（約新台幣980萬元）的高額獎學金。
楚天都市報今天報導，被紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi，簡稱NYUAD）錄取的毛玥今年17歲，成績一向優異，英語特別好，高級中學招生考試時被武外英中IB班錄取。
毛玥說，初中時曾參加托福考試，拿了96分。高中階段的國際課程很鍛鍊能力，平時作業常要自擬題目，查閱資料，「3年來寫了英語論文近百篇」。
除了學業成績好，毛玥也積極參加社團活動。高二時創辦學校翻譯社和定向越野社。她還是校內「模擬聯合國」學術部長。此外，毛玥和5名同學組成團隊，創建微信公眾號「CTB—漢正街研究計劃」，關注武漢老城區改造，寫了兩萬多字的調查報告。
導師周月思說，毛玥在體育、繪畫、演講等方面也非常突出，被同學們稱為才女。
報導說，紐約大學阿布達比分校是紐約大學2007年在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比建立的分校，每年向全球的招錄比率僅為0.9%。
毛玥獲得的高額獎學金包括4年的學費、伙食費、住宿費、海外旅遊、課外活動、醫療保險、交通費，甚至零用錢，還包括每年2張阿布達比往返家鄉的機票等。
4年除在本校就讀，還有兩個學期必須在紐約大學在其他國家的分校上課，每學期還需和老師同學一起去其他國家學習和實踐。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。