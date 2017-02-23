金正男案越女嫌愛時髦 傳上過選秀節目
涉嫌殺害北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男案中，落網越南女嫌段氏香的家人說，她以時尚穿搭、時髦髮型與結交多任外籍男友在家鄉名聲響亮。據傳她曾參加電視選秀節目。
馬來西亞警方上週公布13日金正男於吉隆坡機場遇刺後不久，監視器拍下的段氏香畫面，28歲的她因此惡名昭彰。當時她身穿印有「LOL」字樣的上衣。
法新社報導，家人回憶，當年年僅18歲的段氏香顯然離家念書後，變得會染髮、打扮前衛，也結交了數任外籍男友，作風難以見容於家鄉保守的傳統。
段氏香的鄰居說：「她一直都非常時髦，頭髮染得五顏六色」、「每到農曆新年，她會帶某個不同的（外籍）男人回家。」
針對段氏香不為人知的過去，越南社群媒體充斥臆測與謠言。
未經證實的照片顯示，1名神似段氏香的女子曾參加電視選秀節目。
其他媒體也報導，1個YouTube頻道明顯顯示，同1名年輕女子親吻1位知名社媒惡作劇者。
段氏香家人透露，最後一次見到她是在幾週前的農曆新年期間，到家時她身無分文，待了幾天就離開。
段氏香哥哥段文炳（Doan Van Binh）說，她離開村落後，便不清楚她過得怎麼樣，「我鼓勵她讀書和賺錢，未來才會好過」、「我的家人非常難過，我們都以為她過得很好。」（譯者：中央社周莉芳）1060223
(中央社)
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