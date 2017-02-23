徜徉梅林 新添堤岸花廊自行車道
「徜徉梅林」將新增遊憩景點，未來將在雲林斗六梅林溪梅南橋上游，推動環境改善及興建堤岸自行車道，打造水岸花廊。
立法委員張麗善今天邀集經濟部水利署、中區水資源局、第五河川局等，斗六市公所、市民代表、梅林里辦公室陪同，會勘「梅林溪梅南橋上游堤岸環境改善工程」。
張麗善指出，梅南橋上游堤岸將營造水岸花廊，在堤頂設置自行車道，讓騎乘者可以「徜徉梅林」，單車廊道將連結至湖山水庫，打造成樂活新據點及遊憩帶。
梅南橋上游堤岸自行車道，包括右岸667公尺、左岸1070公尺共1737公尺，並加強植栽綠美化，將種植800棵梅樹，預計今年年底完工。
經濟部水利署官員表示，工程預計今年3月上網發包，經費新台幣2300萬元，結合在地特色改善環境，提升觀光美景，未來將成為梅林溪畔遊憩新景點。
總長106公尺專供人行的鋼構福天吊橋，距離圓拱造型的梅南橋250公尺，梅南橋面將鋪設1070公尺自行車道，未來水岸山色之美盡收眼底。1060223
(中央社)
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