陸股收黑 尾盤欲振乏力水泥股重挫
中國大陸股市今天開低，之後一路震盪走跌，尾盤雖略有起色但欲振乏力，終場收黑。上證綜指跌9.84點，跌幅0.3%；深證成指跌11.74點，跌幅0.11%。其中，水泥類股遭遇重挫。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天小跌開出，報3258.83點，開盤10分鐘後雖一度翻紅，但隨後震盪走跌。下午開盤後跌幅擴大，一度達0.73%，下探3236.35點，收盤前買盤陸續湧入，但無力翻紅。
上證綜指收盤報3251.38點，下跌9.84點，跌幅0.3%，成交量人民幣2368.23億元。滬指終止連3紅，但仍位於波段高點。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）今天走勢與滬指相仿。深證成指開低，報10439.83點，之後一路震盪走跌，收盤報10432.64點，跌11.74點，跌幅0.11%，成交量2813.02億元。
水泥類股今天重挫。根據新浪財經的類股數據，25檔水泥股中，只有4檔收紅，1檔持平，其餘20檔個股皆收黑。
新浪財經分析，先前很熱門的水泥類股出現明顯修正，資金面已有鬆動跡象，不少投資人應該會開始減持，以迴避之後的震盪。此外，大陸退役籃球明星姚明今天接掌中國籃球協會，市場將關注對籃球類股的影響。1060223
(中央社)
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