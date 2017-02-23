購空拍機惹議 台電：疑慮未釐清不驗收
民進黨立委林俊憲今天質疑台電購置中國空拍機四處拍，機密資料恐遭中國攔截取得。台電綜合研究所長蒯光陸表示，相關疑慮沒有釐清前不會驗收。
蒯光陸進一步表示，將會做適當處置，預計3月初驗收，若是相關疑慮沒有釐清前不會驗收，目前尚未付款。
林俊憲今天召開記者會表示，台電肩負全台供電重要任務，在許多研究項目上有使用空拍機的需求，利用空拍機在全台各地重要輸配電網四處拍攝蒐集資料，竟然開標採購可以接收中國北斗(BeiDou)衛星導航訊號的中國品牌大疆創新DJI Mavic Pro空拍機。
他表示，行政院曾要求，只要是敏感性國安或資安疑慮的業務範疇，就不允許陸資參與，也不得購買陸資商品，而台電所涉電力電能、輸配電、發電監控等項目，都是列入首要不允許採購項目。為什麼買這麼貴的產品？為何買能被中國衛星監視且具有安全疑慮的東西？
蒯光陸說，這次共採購兩種無人機型，包括大型單翼及小型訓練用，大型無人機是採用台灣田屋公司生產製造的產品，售價約新台幣300萬元；小型無人機為大疆公司生產製造，產地中國大陸，售價約5萬元。1060223
(中央社)
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