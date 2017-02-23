3次公共危險前科 男酒駕自撞不敢開口

嘉義縣林姓男子有3次公共危險前科，22日晚間涉嫌酒駕自撞，警方到場處理，受傷的林男深怕被聞出酒味，不願開口，被送醫治療，經抽血檢測，酒測值達1.3毫克。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月23日

嘉義縣林姓男子有3次公共危險前科，昨天晚上涉嫌酒駕行經番路鄉自撞，警方到場處理，受傷的林男深怕被聞出酒味，不願開口，被送醫治療，經抽血檢測，酒測值達1.3毫克。

嘉義縣警察局中埔分局今天表示，番路鄉嘉159甲線12.4公里，於昨天晚上傳出汽車自撞路燈底座的車禍，番路分駐所員警及消防員立即趕抵，事故車輛右側車頭扭曲變形、擋風玻璃碎裂，受傷的林姓男駕駛無法自行脫困。

當時員警及救護人員詢問駕駛傷勢如何？但駕駛卻只是眨眼睛不願說話，緊閉嘴巴，隨後，救護人員一直詢問受傷情況，駕駛還是不說話。

後來，意識清楚的林姓駕駛被送醫治療，駕駛胸部挫傷、臉部瘀青，實施血液酒精濃度檢測，經換算酒測值為1.3毫克，已涉及公共危險罪嫌，等駕駛傷勢好轉，將依法函送法辦。

警方指出，林姓駕駛被送到醫院，了解已無法掩飾酒駕，坦承昨天上午在番路鄉住家就有喝一點酒，昨天晚上在嘉義市吃飯又有喝酒，返家途中發生自撞，因林嫌曾涉及3次公共危險罪嫌，疑似當下不敢開口，怕被員警聞出酒味。1060223

(中央社)