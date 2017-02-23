廣東GDP直逼西班牙 遼寧縮水23%

我要評比

根據中國大陸國家統計局數據，廣東省與江蘇省仍占去年地區生產毛額（GDP）前兩名位置，其中廣東經濟規模已接近西班牙。但遼寧省GDP大幅縮水，從2015年的第10位降至第14位。

中國大陸國家統計局昨天公布31個省分2016年GDP。廣東仍不出意外名列榜首，江蘇緊接在後。山西、黑龍江、新疆、內蒙古與吉林情況最差，山西僅成長0.98%，黑龍江也只有2%。

第一財經日報報導，廣東GDP已連續28年位居全中國大陸第一。如果將廣東做為獨立經濟體，2016年廣東GDP為人民幣7兆9512億元（約台幣約35兆5714億元），世界排名約在第15位，大致與墨西哥相當，直逼西班牙。

報導指出，過去30多年來，廣東經濟發展快速，1998年超越新加坡，2003年超越香港，2007年擠下台灣，2014年一度有望超越亞洲四小龍最大經濟體南韓，但遲遲未能突破。這主要是因為中國大陸經濟發展速度放緩，超趕步伐自然隨之慢了下來。

這樣的情況不光發生在廣東，遼寧2016年經濟規模也出現大幅縮水窘境。根據中國大陸國家統計局數據，遼寧2016年GDP僅達2兆2037億元，較2015年大幅減少6705億元，縮水幅度高達23.3%。

對此，中共遼寧省委副書記、省長陳求發1月在遼寧省第12屆人民代表大會第8次會議上報告時首次坦言，這是因為遼寧省各縣市在2011年到2014年數據造假，2014年虛報比例高達23%。「擠掉水分」後，數據會逐漸還原。1060223

(中央社)