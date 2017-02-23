扯！母親帶兄妹流浪到台北 投宿網友未上學

小兄妹目前已回到高雄，重拾書本回校園讀書。（柯宗緯翻攝）

小兄妹目前已回到高雄，重拾書本回校園讀書。（柯宗緯翻攝）

高雄市林姓婦人離婚後，帶兩名小五兒子、小二女兒投靠娘家，但因缺錢花用，去年底竟帶兩名稚子離家出走，投宿台北網友，家屬遍尋不著報警，近日透過親友以Line溫情策動，才說服林婦將孩子帶回高雄，目前社會局已介入強制安置親友家中。

高市少年隊警方指出，39歲林婦與丈夫離異多年，育有3名子女，長女已經成年，另兩名孩子跟隨林婦生活，但由於林婦無工作，由林婦的父親照料，未料前陣子林父中風倒下，去年12月22日林婦悄悄帶著稚子離去，小孩的舅舅尋找4天苦無音訊，只好求助警方。

警方表示，林婦手機未開，無法取得聯繫，最後與社會局整合資源，加強查詢地緣及網友關係，發現林婦平日愛上網聊天，因結識台北男網友，逕自帶著孩子從高雄流浪到台北，投靠該網友近3個月。

警方指出，事後家人透過Line策動林婦，希望她將孩子帶回高雄，2月19日林婦將兒女送上客運，讓他們自己坐回高雄，再請長女通知少年隊到客運接人。林婦則選擇待在台北。目前兩名稚子已強制安置親友家中。

社會局側面瞭解，林婦有吸毒習慣，被列為高風險家庭，雖未對孩子施暴，但長期失業，疏於照顧孩子。林婦擅自帶孩子流浪台北，致使一個多月沒就學，剝奪孩子接受國民教育權利，已觸犯《兒少法》，可罰6萬至30萬，並進行親職教育。

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(中時)