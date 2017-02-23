扯!母親帶兄妹流浪到台北 投宿網友未上學
高雄市林姓婦人離婚後，帶兩名小五兒子、小二女兒投靠娘家，但因缺錢花用，去年底竟帶兩名稚子離家出走，投宿台北網友，家屬遍尋不著報警，近日透過親友以Line溫情策動，才說服林婦將孩子帶回高雄，目前社會局已介入強制安置親友家中。
高市少年隊警方指出，39歲林婦與丈夫離異多年，育有3名子女，長女已經成年，另兩名孩子跟隨林婦生活，但由於林婦無工作，由林婦的父親照料，未料前陣子林父中風倒下，去年12月22日林婦悄悄帶著稚子離去，小孩的舅舅尋找4天苦無音訊，只好求助警方。
警方表示，林婦手機未開，無法取得聯繫，最後與社會局整合資源，加強查詢地緣及網友關係，發現林婦平日愛上網聊天，因結識台北男網友，逕自帶著孩子從高雄流浪到台北，投靠該網友近3個月。
警方指出，事後家人透過Line策動林婦，希望她將孩子帶回高雄，2月19日林婦將兒女送上客運，讓他們自己坐回高雄，再請長女通知少年隊到客運接人。林婦則選擇待在台北。目前兩名稚子已強制安置親友家中。
社會局側面瞭解，林婦有吸毒習慣，被列為高風險家庭，雖未對孩子施暴，但長期失業，疏於照顧孩子。林婦擅自帶孩子流浪台北，致使一個多月沒就學，剝奪孩子接受國民教育權利，已觸犯《兒少法》，可罰6萬至30萬，並進行親職教育。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。