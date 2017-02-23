《時來運轉》運彩報報之 澳甲聯賽大混戰　季後賽名額 4搶1

雪梨FC戰力強，在澳洲甲級聯賽一枝獨秀。(美聯社資料照)

澳洲甲級足球聯賽是澳洲全國性的職業聯賽，2016-17賽季共10隊參賽，其中9隊來自澳洲、1隊來自紐西蘭，澳甲聯賽沒有升降制度，賽制類似美國職業足球大聯盟。10隊進行3個循環的例行賽，例行賽前6名球隊晉級季後賽，前2名為種子隊首輪輪空。季後賽是單敗淘汰制，第3對第6、第4對第5，獲勝兩隊再挑戰前2種子。最後贏得總冠軍的球隊，以及例行賽冠軍球隊，都可獲得亞洲冠軍聯賽小組賽資格（如果為同一隊獲得，則由例行賽亞軍遞補）。

澳甲聯賽2005年才創立，取代舊有的全國聯賽，澳甲與大部份亞洲單一年的賽制不同，例行賽由每年10月至隔年4月，季後賽則是4月至5月。澳甲進入第12個年頭，仍算是比較年輕的聯賽，前11個賽季，例行賽冠軍從未衛冕成功，共有6支球隊曾經贏得例行賽冠軍，墨爾本勝利3次最多、阿德雷德聯、中岸水手和布里斯班獅吼都是2次、雪梨FC和西雪梨流浪者各有1次。

至於季後賽最成功的球隊，則由墨爾本勝利和布里斯班獅吼以3次共享，雪梨FC兩次拿下季後賽冠軍緊追在後，紐卡索噴射機、中岸水手和阿德雷德聯則各有1次。墨爾本勝利3次拿下例行賽冠軍都順利在季後賽封王，與雪梨FC是唯二的例行賽冠軍在季後賽封王率百分百。阿德雷德聯是首屆澳甲聯賽例行賽冠軍，但直到上賽季再度贏得例行賽冠軍後，才首次稱霸季後賽。唯一在亞洲冠軍聯賽替澳甲贏得錦標的西雪梨流浪者，近4季3度殺入季後賽總決賽都鎩羽而歸，可說是季後賽最不走運的隊伍。

本季的例行賽已進行20輪，雪梨FC一枝獨秀，47分穩居榜首，領先第7名的紐卡索噴射機多達26分，已篤定晉級季後賽；墨爾本城39分排名第2，18分的差距也相當安全；墨爾本勝利和布里斯班獅吼同以30分排在3、4名，加上28分的伯斯光榮，基本上5個季後賽名額已呼之欲出。衛冕冠軍阿德雷德聯本季失去不少主力，使得戰績大倒退，再加上征戰亞冠聯的影響，目前以14分墊底，晉級季後賽幾近絕望。

剩下的一個季後賽名額，將由6至9名的球隊4搶1，西雪梨流浪者24分暫居第6，領先紐卡索噴射機3分，近5輪3勝2敗的戰績也中規中矩，但征戰亞冠聯的影響必須加以考慮，日前的首場小組賽主場0：4慘敗給日甲球隊浦和紅鑽，對士氣和信心都是一大打擊。噴射機上週作客0：1不敵阿德雷德聯，錯失追平流浪者的大好機會，3連不勝的狀態也欠佳。

威靈頓鳳凰與中岸水手同為19分，鳳凰最近5連不勝才跌出季後賽位置，創會10年的鳯凰例行賽最佳成績第4名，曾經4次打進季後賽，不過最佳成績只是第3，本季恐怕也難以改寫隊史紀錄。季中8連不勝曾經墊底的中岸水手，最近打出一波3連勝，週日才被墨爾本勝利終結。水手仍有爭季後賽門票的機會，下週日作客對噴射機之戰，對雙方都是關鍵，以雙方近期的氣勢而言，第一循環作客不敗的水手，大有可能提升排名，受讓客勝是理想選擇。

(中時電子報)