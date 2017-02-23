我要評比

板橋放送所腹地改建綠地，預計年中完工啟用。（葉書宏攝）

板橋放送所腹地改建綠地，預計年中完工啟用。（葉書宏攝）

板橋放送所腹地改建綠地 預計年中完工

新北市定古蹟「板橋放送所」擁有80多年歷史，周圍腹地近千坪、荒廢無人使用，議員劉美芳前年底開始爭取，召開過多次協調會，新北市府同意周圍腹地將先行變更為公園、綠地，供周圍民眾使用，預計最快今年6月可完工啟用。

板橋放送所興建於1930年，為建築師栗三俊一作品，日治時代開始廣播，為當時地標，最後由中廣公司接收作為機房使用，法院前年判決土地回歸國有，一度引發建物拆遷問題，市府去年決議將建物列為市定古蹟，土地回歸國有財產署。

板橋放送所周圍腹地近千坪，數十年荒廢無人使用，周圍5個里都希望可以將土地還給民眾，闢建綠地、公園及多功能活動中心。議員劉美芳前年底開始向市府爭取，舉行過十幾次協調會、說明會，市府同意將周圍腹地開放民眾使用。

劉美芳指出，土地完成撥用程序後，規劃有3階段目標，第一階段是建物周圍近千坪腹地，將規劃為公園、綠地供民眾使用，第二階段則是主建物周圍建物改造及多功能活動中心，第三階段則是主建物改造及全面開放。

劉美芳強調，經過多次爭取第一階段周圍腹地，市府城鄉局最快在今年3月發包動工，預計年中公園、綠地開放民眾使用。

(中時)