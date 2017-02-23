茄萣老人日間照顧中心揭牌 陳菊盼長輩尊嚴安老

茄萣老人日間照顧中心揭牌。

茄萣區老人日間照顧中心今日啟用，提供沿海地區長輩健康照護資源，高雄市長陳菊揭牌時表示，老年人口持續攀升，政府有責讓高齡者在地安老，市府積極與民間合作佈建日間照顧中心或托老據點，友善高齡者照護環境，期盼讓長者快樂生活、尊嚴老化。

茄萣人口3萬餘人，老人人口數約有4700人，比率高達15.5％，高於全市平均值，長照需求殷切，然而沿海區域長照資源相對缺乏，市府選定茄萣開辦全市第16處老人日照服務中心，上午由陳菊揭牌，她也入內和阿公阿嬤熱烈互動、問候，關心中心長輩的起居和健康。

陳菊說，社會面臨少子化和老化的危機，社會進步的象徵不在於高樓林立，而是對老弱等族群的友善照護，蔡政府上任後積極推動長照服務，讓長輩活的有尊嚴是政府責任，市府樂見和民間合作設立日照中心，提供生活、交通和餐食等服務，希望讓長者在親友陪伴下，在地生活、在地關懷、在地年老，得到妥善的照顧和溫暖。

茄萣老人日間照顧中心可收托30名長輩，委由荷園社福基金會自行購地規劃，中心參考日本進步的長照設計，規劃成溫馨舒適的日式家庭空間，內部設有多功能活動空間、開放式廚房，無障礙衛浴、還有文康和復建等器材，設備功能齊全，讓長輩有家的感覺。

社會局表示，因應高齡人口急速增加，高市目前已有4家多元照顧服務中心、4處家庭托育照顧、32家居家服務單位、33處日間托老服務、155間長期照顧機構和16家日間照顧中心，三民、梓官日間照顧中心將於近期揭幕，歡迎有日間照顧需求的民眾多加利用。

(中時)