大漲2倍 新浪微博去年淨利大賺33億

大陸最大的社群網路-新浪微博，去年淨利潤再獲大幅成長。（圖/中新社）

大陸知名的社群網路平台新浪微博，昨日公布去年度的財務報告，全年營收成長近4成。更拜網路經濟大幅成長之賜，全年淨利潤更大漲2倍，取得33億台幣的佳績。而佔平台總營收8成的廣告與業務推廣收入，也大幅成長4成。面對去年如此優異的成績，微博未來將持續加強直播等影音服務，期望讓業績更上層樓。

據大陸財新網報導，於美國那斯達克（NASDAQ）上市的新浪微博，日前公布去年度最新的財務報告資料，公司總營收為6.56億美元（約202.9億台幣），成長幅度為37%；淨利潤更是大幅成長211%，取得1.08億美元（約33.4億台幣）的佳績。讓微博執行長王高飛認為，微博近年在朝向社交網路和影片服務轉型的趨勢中，取得相當成功的收益，而提昇影片和直播服務，更讓微博的「活躍用戶」大幅增加，截至去年底月活躍用戶突破3.3億人次，比前年同期成長33%，其中有9成來自手機用戶。

身為大陸國內最大的社群網路平台，在網路經濟蓬勃發展下，面臨的競爭也愈來愈多，包含百度、UC和今日頭條等公司也陸續搶食這塊大餅。面對競爭，公司執行長王亮飛頗具信心地說，「相較於其他公司，微博已有多年厚實的用戶基礎，更何況，今年微博將從擴大用戶規模、優化廣告的計算法則、加強開發潛在的廣告客戶及扶持並強化自營媒體的影響力，讓微博的競爭力更上一層樓。」

對於未來，微博表現出強勢和樂觀的態度，不僅股票價格從去年2月12美元（約371台幣）低點，一路狂飆到目前的58美元（約1,794台幣），今年第一季的預估淨營收更介於1.85億（約57.2億台幣）美元上下。母集團新浪也同樣受益，股票同樣呈現上漲趨勢。

(中時電子報)