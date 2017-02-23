迅期將屆 勞動部、農委會攜手培訓溫網室搭建人才

去年莫蘭蒂、梅姬等颱風接連襲台，大量溫網室倒塌造成農損，為加強溫網業者人員技能以提升溫網室架設工程品質，並加速災後溫網室復原建置進度，勞動部與行政院農業委員會合作辦理「溫、網室設施搭建」模組化套裝課程，希望在今年汛期前完成設施復建，並建立農業設施專業人力庫。

勞動部勞力發展署桃竹苗分署表示，為即時有效培育溫網室設施搭建人才，依訓練對象規畫3類模組化套裝課程。A類針對已具工程專業的新導入業者，包括營造業、土木包工業、工程行辦理40小時入門課程、在職訓練；B類針對現有溫網室業者在職人員、培訓幹部辦理80小時進階課程、在職訓練)；C類針對待業、新進人員辦理160小時訓練課程、職前訓練。

勞發署桃竹苗分署指出，這些套裝課程除勞動部提供機電整合、水電等職類訓練資源，也結合農委會農業試驗所提供的溫室結構力學、降溫系統等師資，以利參訓者在訓後獲得參與溫網室搭建工程所需的各項技能。

桃竹苗分署說，在這3類「溫、網室設施搭建」模組化套裝課程，A、B類課程由勞發署各分署接受企業委託為員工訓練，並由企業負擔訓練費用；C類課程則由各分署結合有進用人力需求廠商，提供職缺以「產訓合作」方式辦理，專業訓練費用由政府全額負擔。

(工商)