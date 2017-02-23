失智婦迷路累走5公里 熱心警助返家

警方將走5公里快累癱的老婦送回家。（陳鴻偉翻攝）

老婦從中山區住家，走5公里來到四維路。（大安警分局提供）

82歲黃姓婦人22日下午，獨自從中山區住家外出，打算前往附近榮星花園散步，但因失智症迷失方向，四處閒晃找不到路，拄著拐杖走了5公里多，最後來到大安區四維路一帶，累到無力再走，只好在街邊無助徘徊，最後甚至坐在地上。

熱心民眾發現老婦狀況後立刻報警，大安分局瑞安街派出所員警蔡旻宏獲報後，立刻先將婦人載回，提供茶水讓長輩休息，初步詢問時，老婦無法說出姓名和住家位置，拿出一串鑰匙表示「我住在這」，警方隨後透過人臉辨識系統，循線查出老婦的年藉資料，最後聯絡到老婦家人，順利將她載送回家，讓焦急準備報案的黃婦家人感謝不已。

大安分局呼籲，家中如有失智老人，可以為其配戴愛心手環，上面可寫失智症老人的姓名、聯絡地址及電話，另如有發現有長輩在路上逗留不知去向，可立即向警察機關報案，以利警方前往協助、處理。

(中時)