日德仁親王慶57歲 誓隨父成國家象徵

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日皇明仁的長子德仁親王今天歡慶57歲生日，若日皇能實現提早退位的希望，德仁誓言，他將追隨父親的腳步，成為國家象徵。

美聯社報導，日皇明仁現已高齡83歲，德仁親王是日本皇室第一順位繼承人。

明仁去年8月以年歲和健康可能已開始影響他履行職責為由，明確表達希望退位。日本政府目前正在討論一項特別法，讓日皇明仁得以提早交棒。

德仁在今天發布的生日訊息中說：「我會持續為人民祈禱、永遠與他們站在一起，以及分享喜悲。」

若能順利達成心願，明仁將成為繼200年前日皇光格之後，首位提早退位的日皇。媒體報導指出，日本官員放眼讓日皇明仁在2018年底退位，屆時明仁85歲，在位達30年。

德仁表示，他對討論如何讓皇室繼承符合時代潮流持開放態度。

他表示：「皇室家族的角色會隨著時代改變，新時代會帶來新氣息。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060223

(中央社)