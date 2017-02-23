被控性侵出庭 秦偉：相信法庭還清白

藝人秦偉涉性侵案，台北地院今天開庭，秦偉說，相信台灣司法是公正的，對於被起訴感到遺憾，認為檢察官太草率，在沒有任何物證的情況下就起訴，相信法庭會還他清白。

台北地檢署日前偵結秦偉涉犯性侵案，發現秦涉嫌性侵後援會粉絲、造型師等人，予以起訴，案件由台北地方法院受理，今天開庭，不開放旁聽。

對於有人指出，他曾經打過官司並讓人倒債新台幣2000萬元至3000萬元一事，秦偉說，「今天在法院，我不能說謊」，現在才是他生平第一次打官司，還有人指他之前人在香港也不對，其實都在台灣，他感到無奈，能做的就是配合法律，也希望（官司）趕快落幕。

秦偉說，他感到匪夷所思，有些被指控的是10幾年或20年前的事，他不知是誰，根本不知如何回應，他有提一些資料給檢察官，包括跟女方的交往過程，但是都沒被採用。

秦偉委任律師表示，今天開庭就其中一名被害人的認識過程及交往過程，再確認一次，法院後續會傳喚這名被害人，下次庭期在3月底。1060223

(中央社)