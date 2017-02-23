陽明高雄海洋探索館 228連假2人同行1人免費

我要評比

位於高雄旗津的陽明高雄海洋探索館於228連假(2/25至28日，2/27週一休館)舉辦優惠活動，2人同行1人免費、紀念品全面8折、另加碼咖啡買1送1；讓民眾參觀完特展，還可以坐在2樓露台邊喝咖啡、邊欣賞高雄海港風情。

高巿府海洋局表示，海洋探索館現正展出「臺灣濕地嬉遊記特展」、「跨世紀經典船舶特展」，並設有3D動畫電影院播映「小星星的地球探險」影片，歡迎全家大小同遊。

(中時)