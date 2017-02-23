超跑盲彎跨越雙黃線超車　撞翻重機

蘇男昨天凌晨駕駛黃色本田S2000型超跑，疑因在北宜公路山區盲彎跨越雙黃線超車，撞飛迎面而來的重型機車，自己也因閃避撞上山壁。（孟祥傑翻攝）

蘇男昨天凌晨駕駛黃色本田S2000型超跑，疑因在北宜公路山區盲彎跨越雙黃線超車，撞飛迎面而來的重型機車，重機車頭幾乎全毀。（孟祥傑翻攝）

新北市28歲蘇姓男子昨天（22日）凌晨1時許，駕駛黃色本田（Honda）S2000型超跑行經北宜公路往宜蘭方向行駛時，疑因不滿前方車速太慢，竟於山路盲彎跨越雙黃線超車，不料對向44歲宋姓重機騎士也通過彎道下山往新店方向，雙方閃避不及迎頭撞上，宋男當場被撞飛，導致左腿骨折送醫，車頭也幾乎全毀，所幸沒有生命危險，警方對雙方實施酒測，均無酒精反應，已對違規的蘇男開單告發。

(中時)