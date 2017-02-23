邱鏡淳訪日取經 師法宮崎竹子牛飼料

新竹縣長邱鏡淳（右四）23日參觀日本第1的竹子飼料化的先進科技技術，並希望透過交流，台灣也能研發竹子成牛飼料的附加價值，為新竹縣的精緻農業打出一片天。（新竹縣政府提供）

日本宮崎縣「大和檢查礦業株式會社」擁有竹子飼料化先進科技技術，新竹縣長邱鏡淳希望引進，為新竹縣的精緻農業打出一片天。（新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳23日率領縣府團隊走訪日本九州宮崎縣「大和檢查礦業株式會社」，參觀日本第1的竹子飼料化先進科技技術，邱鏡淳表示，竹縣的竹子多，希望透過交流，讓台灣也能研發竹子成牛飼料的附加價值，為新竹縣的精緻農業打出一片天。

縣長邱鏡淳今天在宮崎縣議長星原透的陪同下，參訪「大和檢查礦業株式會社」，代表取締役田中浩一郎向參訪團表示，將竹子變成牛的飼料，1年可以節省600萬日幣成本，利用這個新技術，使附加價值一下就提昇起來，更改善農家生活水平，產業的格新與價值就在這裡。

邱鏡淳表示，新竹縣和宮崎縣一樣，尖石鄉、五峰鄉有大面積的竹子栽種，過去這些竹子都沒有附加價值，只偶用來做做竹桿或竹子器具，這樣的經濟效益很小。

若可以發展竹子變飼料的技術，以竹子的現有材料，生產酪農業最需要的健康飼料，整個產業經濟將可有效提昇，更可照顧到原鄉居民的生技，希望透過外交部、宮崎縣，召開國際產業創新研討會，讓精緻農業先進科技付諸實踐，提高農家收益、降低成本。

此外，新竹縣參訪團也同時參訪有水小學、霧島造酒、日東地板，並拜會都城市長，希望藉由行銷、栽培、製作等多角度，了解日本的士、農、工、商等產業，為新竹縣的教育和精緻農業提供新觀念、新方向。

(中時)