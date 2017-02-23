許慧麗上任，南區老人之家首位女主任

許慧麗（右）交接上任，成了南區老人之家70年來首位女性主任。（林和生攝）

許慧麗（右）展現女性特質，強調社福無他，以心貼心而已。（林和生攝）

衛生福利部南區老人之家前主任蕭明輝因屆齡退休，遺缺由屏東縣政府社會處副處長許慧麗接任，成了南老成立70年來第一位女性首長，她承諾將為院內200多位長輩找到最佳失能照顧模式，共同創造自我價值，打造此處有「家」的感覺。

擁有25年社工經驗的許慧麗，對於南老並不陌生，從民國37年的救濟院，如今成為多元銀髮及兒少照顧的雙重專業機構，她說，這個台灣元老級社福單位，過去已是南高屏地區老人機構翹楚。為此，她深化思考「家」的價值，如何運用過去專業及女性柔軟特質，滿足老人及孩子需要，坦言是一項非常有意義的挑戰。

許慧麗引用德雷莎修女的話說，「這一生做不到什麼偉大的事情，只能用偉大的愛做小事情」。她也強調，在自己心中，社福無他，以心貼心而已。從此刻起，將與同事一起努力，在現有基礎上，營造更有活力的家庭化機構，讓南老成為可以做夢、能夠安居、充滿笑聲的好所在。

衛福部政次呂寶靜特地南下屏東擔任監交人，並期許在女性主任帶領下，老人之家能營造成為安全、舒適的家庭化服務機構，讓長者及兒少生活其中有被愛、被關懷的歸屬感，進而將長者帶出圍牆外、走入社區，同時開放機構資源讓社區共享。

(中時)