烘焙坊加班超時 中市府請學生提事證
台中市永采烘焙坊向離職員工、實習生高額求償，雙方將在10日後召開協調會，協調加班費的給付，台中市勞工局表示，現有資料並未違規，勞方可再提出具體事證，證明超時。
永采烘焙坊被離職員工、實習生控訴，每天工作近14小時，超時體力不堪負荷請辭，卻遭烘焙坊求償高額賠償金4人共新台幣59萬元，引發社會討論。
烘焙坊法務代表表示，業者向離職員工、實習生高額求償，是想要給學生「社會教育」，老闆娘要的是一個「道歉」並非真的要錢。雙方昨日下午也在台中市勞工局召開協調會，預計3月6日召開二次協調會，討論加班費給付。
台中市勞工局表示，就現有打卡資料顯示，員工、學生確實有加班，但均未超過每天工時上限12小時，不過因學生曾表示是老闆代為打卡，加班費給付部分，將由學生提出具體事證證明確實加班超時，經雙方認定同意，加班事實即可成立。
台中市勞工局指出，昨日協調會上，資方願意拋棄對學生所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回；資方應給付而未給付的加班費、國定假日出勤的薪資，預計10日後再召開協調會認定。1060223
(中央社)
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