疑不滿南海言論 陸商務部長延菲律賓行
德國媒體報導，中國大陸商務部長高虎城出訪前夕，突然決定延遲今天將展開的菲律賓訪問行程，可能與菲律賓外交部長雅賽日前指稱中國大陸在南海爭議地區從事蠻橫活動言論有關。
德國之聲（DW）中文網引述菲律賓貿易和財政部消息人士的話指出，高虎城是在最後一分鐘決定延遲原訂今天啟程的菲律賓之行。目前尚不清楚這項決定的背後因素。
報導指出，高虎城此行有意與菲律賓簽署價值數十億美元的40個合作計畫協議。這次訪問也被認為是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台後，中國大陸與菲律賓這兩個歷史競爭對手推動雙邊關係新時代的重要進展。
2名不願透露姓名的菲律賓官員指出，高虎城原訂今天率領大型訪問團抵達馬尼拉訪問，但北京方面昨天下午告知訪團取消行程，「我們只是被通知」。
這2名官員猜測，高虎城延後行程應該是因為北京對雅賽（Perfecto Yasay）的言論不滿。雅賽日前在東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議上表示，對於中國大陸在南海軍事化人造島嶼、部署武器系統，東協深感憂慮。
菲律賓貿易部長羅培茲（Ramon Lopez）向路透社表示，雙方正在商訂新的訪問日期，時間或許會安排在3月初。但他沒有說明行程延遲的原因，中國大陸商務部則未回應路透社的求證。1060223
(中央社)
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