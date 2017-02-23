法庭直播 司法院：視月底國是會議結論
時代力量籍立法委員徐永明今天說，開放「法庭直播」不只需要學者研究，還要更多的試辦實踐；司法院行政廳副廳長林三元表示，將視月底總統府召開國是會議作成的結論而定。
徐永明今天在立法院舉行「法庭直播零距離，透明司法守護您」公聽會時表示，近期總統蔡英文推動司法改革國是會議，為了讓司法更加透明化，他與國會辦公室努力推動「法庭直播」制度，並提出法院組織法第90條修正案。
他說，制度變更若有更多研究支持當然很好，但開放「法庭直播」還要更多試辦實踐，從立法院實踐直播制度的效果來看，各黨團的表現都很正向，議事效率也大幅提升，並沒有事前擔憂過度作秀的狀況出現，相信「法庭直播」對未來的司法體系會有一定正面影響。
東吳大學法律學系副教授胡博硯表示，司法改革目的就是為了讓民眾更加靠近司法，公開直播也是類似的制度設計，其目的並非只是要讓民眾完全理解審判過程，而是讓民眾有得以掌握審判資訊的管道。
曾任檢察官的律師徐仕瑋說，法庭直播是人民知的權利與當事人隱私權間的權利衝突，該如何衡平衝突，是開放法庭直播的重要議題。若要法庭直播，則需要相關的法制教育配套措施，才能讓直播具有意義。
林三元說，司法院正在進行政策評估，4月、5月將舉辦兩場「法庭直播」學術研討會，希望透過更多討論，去釐清「法庭直播」利弊；「法庭審理直播」已納入司改國是會議討論議題中，未來「法庭直播」等政策執行，將視總統府召開國是會議作成的結論而定。1060223
(中央社)
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