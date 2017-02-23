中市第6分局32名佐警堅守崗位15年 獲表揚

台中市警察局長陳嘉昌（左）表揚在第6分局服務滿15年的佐警。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局服務滿15年的佐警，以在第6分局服務為榮。（盧金足翻攝）

台中市警察之友會第6辦事處舉辦新春聯誼晚會，感謝警察多年來的辛勞與付出，也期勉在新的1年繼續為市民福祉盡力，警察局長陳嘉昌也在會中表揚在6分局服務滿15年的佐警，鼓勵他們繼續堅守崗位，為民服務，打擊犯罪，維護治安。

警察局第6分局局長林樹徽表示，西、南屯區，面積70餘平方公里，原屬農業區，規畫為市警局第4分局轄區，隨著第5、7、8期重畫區先後在該轄完成，經濟發展快速，又有逢甲夜市及新光百貨商圈等，吸引無數外來人口，對治安及交通造成重大衝擊。

為有效維護治安，確保交通秩序，提升為民服務品質，2002年10月成立第6分局，在西屯區河南路1段設立臨時辦公處所，2008年6月遷至西屯區市政路現址。

林樹徽指出，第6分局所轄西屯區面積約39.85平方公里，設籍人口約22萬4000人，經濟活動蓬勃，聲色場所匯集，往來人車飽和，前來工作及消費活動之臨時人口為數可觀，治安及交通維護負擔沉重，任務極具挑戰，6分局員警勇於負責及奉獻精神，為台中市治安、交安努力。

陳嘉昌特別表揚在6分局服務滿15年的佐警，包括巡佐李科甲、陳建宏、吳宗諭、范倉榮、林進龍、蔡明錦、裴福隆、陳聰仁、洪富傳、黃俊勝、錢正翌、黃文政、吳登亮、林岳慰。

警務佐許景俊、警員陳俊維、林永任、李建文、蔡宏孟、曾守仁、邱保章、陳永祥、萬琪裕、高贊智、胡明哲、陳建昌、鄭晉宇、楊舜傑、羅啟源、張倫維、林哲宏、李仲儀等32人獲獎。

「不曾想過離開的念頭，以在第6分局服務為榮！」資深巡佐李科甲回想草創迄今，看著分局從無到有，一草一木慢慢成長茁壯，15年的青春歲月，充滿在第6分局寶貴回憶的點點滴滴，典故如數家珍，這裡就是他們的家。

(中時)