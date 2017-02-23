走不出低迷困境 國圖：新書出版量再創新低點
台灣新書出版量持續下滑，國圖今公布105年台灣圖書出版趨勢報告，去年出版新書的出版機構首次低於5千家，新書出版總（種）數及申請ISBN之出版社（單位）均呈現持續下滑趨勢，顯示出版業仍未走出低迷困境。
根據國圖公布105年台灣圖書出版趨勢報告，指出台灣新書出版量持續下滑，來到新低點，民國105年總計有4979家出版社出版38807種新書。與前一年度比較，出版新書的出版機構少了51家，且首次低5千家；而出版新書總（種）數則減少910種，新書出版總（種）數及申請ISBN之出版社均呈現持續下滑趨勢，國圖指出，這也是自102年開始統計及發布前一年度出版趨勢以來，所呈現的新低點。
不過在翻譯書方面，比重倒是連年上升，在105年出版的新書中，外文翻譯占4分之1，以日、美、英、韓為大宗，以「主題類型」來看，源自翻譯最多的為「漫畫書」，且9成源自日本。
國圖指出各界多以「寒冬、冰風暴、冰河期……」來形容出版業目前的困境，但危機往往也是轉機，像是2月剛閉幕的2017台北國際書展參觀人次創了5年新高，國內外總共有621家出版社參與了這次盛事，認為紙本閱讀依然有龐大的擁護者，只要能創新特色、掌握分眾需求，就能吸引讀者的參與及熱情。
(中時電子報)
文章來源：國家圖書館
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