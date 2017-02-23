33歲男星慘戴綠帽 混血妻離家偷吃男演員

松田龍平與妻子太田莉菜目前分居中。(取自日網)

33歲日本男星松田龍平與松隆子演出電視劇《四重奏》正在熱播中，然而他戲外人生也十分精采，有報導指他慘遭結婚8年的混血女模太田莉菜戴綠帽，隨時都有可能宣布離婚。

松田龍平當年與小4歲的太田莉菜奉子成婚，早前還被拍到小倆口甜蜜出席女兒幼稚園開學的幸福模樣，然而好景不常，據《女性Seven》報導，松田龍平目前已與妻子分居中，原因是妻子趁著他外出拍戲不在家，經常把女兒丟在家中參加深夜派對，還與一位年輕男演員搞不倫。

據消息人士透露，松田龍平在得知真相後，已下定決心離婚，而太田莉菜也答應了，等到《四重奏》播畢，兩人就會提出正式離婚。而雜誌求證松田龍平的母親、女星松田美由紀，對方也坦承兒子與媳婦分居中，並未否認婚變消息。

(中時電子報)