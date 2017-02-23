台灣版《太陽的後裔》 嘉義市模擬地震救災
台灣版《太陽的後裔》在嘉義市演出。嘉義市政府今天下午模擬發生大地震搶救演習，醫師在災區現場執行環甲膜切開術、插管等高難度搶救，表現急人十萬火急的逼真感，罹難者大體由軍隊以布幕遮圍護送出災區，一幕幕鏡頭宛若復刻韓國夯劇《太陽的後裔》。
《太陽的後裔》形塑韓國軍人、醫療隊在地震災區救人如親的絕佳形象。嘉義市政府下午在台中榮總嘉義分院院區舉辦地震大量傷患醫療救護演練，整個過程特殊化妝、搶救動作、傷患表情十分到位，勾起在場很多人聯想到一幕幕《太陽的後裔》的畫面。
市長涂醒哲表示，此次演練全國首創公部門以ICS分組（緊急事件指揮體系）演練、醫療團隊現場執行環甲膜切開術、插胸管等高難度搶救醫療動作、尊嚴對待大體等特色，演練成功，所有參與的軍警消醫等各單位人員十分辛苦。
(中時)
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