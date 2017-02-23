黃芳琪定居花東學技藝 魯凱媽媽們搶當婆婆
熱情於南島文化的黃芳琪，7年前一場部落研究中接觸到月桃工藝品後，便著迷其中，頂著「白浪」的身份走進部落學習月桃技藝，隻身來到花蓮成立工作室，即便曾窮到吃野菜果腹也樂在其中，她說，就像嫁給月桃一樣，再辛苦都覺得很幸福。
來自桃園的黃芳琪，研究所期間以魯凱族文化為研究專題，回憶起與月桃的相遇，是走了一整天的山路後，全身疲憊的躺在石板屋裡頭的月桃蓆上，「哇！這也太舒服了吧」，淡淡的香味如同榻榻米的清香，這是他對月桃的第一個印象，也讓他一躺成主顧，成為月桃工藝的追隨者。
畢業後，她沒有選擇留在南部創作，反而來到潮濕的花蓮成立「月桃戲」工作室，3年來她每個月往返屏東、花蓮向部落耆老學習，花蓮做月桃創作的人少，正好有一大片野生月桃可以供她使用。
月桃技藝原料製作步驟繁瑣，處理完後放置屋內晾著至少6個月以上才使用，黃芳琪說，這是透過時間篩選出品質最優良的材料，為了確保附著在葉鞘上的蟲卵確定死亡，篩選出黴菌、蟲類易侵占的部分，剩下來的就是高品質、高穩定性的材料了。
「學得越多，越堅持原則，就越來越窮？」她苦笑說，在現在文化價值和商業價值仍不成對比的環境，只能先暫時餓著肚子啦，曾經還餓到想撿路邊蝸牛來吃，後來因不懂了處理流程作罷。非原住民族的黃芳琪，向部落婦女習得「可以嫁人」的月桃編物技藝，也讓她成為部落的搶手媳婦人選，她則自嘲，已經嫁給月桃了，是月桃媳婦。
(中時)
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