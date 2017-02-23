哈韓不用飛韓國 竹縣飯店推韓國美食展
韓流熱潮持續延燒，但吃韓國美食可不用專程飛韓國，「新竹豐邑喜來登大飯店」近日邀請到「首爾D-Cube喜來登大飯店」韓籍主廚，即日起於盛宴自助餐廳推出「韓國美食節」，民眾不僅可品嘗到道地韓式風味餐，還有機會獲得「台灣虎航韓國來回機票」！
新竹豐邑喜來登西餐行政副主廚彭俊傑表示，此次的「韓國美食節」呈現正統韓式傳統料裡，並以「南韓」菜系風格為主軸，飲食方面偏重口味，一般多用麻油、魚蝦醬汁、鹽、大蒜、薑及辣椒粉作調味。
由於韓國飲食文化重視風味與健康，因此此次可以吃到能量的「韓式人蔘雞」與「傳統韓式醒酒湯」。而韓國冬天農作物不興，蔬菜難以生長時，必須仰賴傳統醃製菜，因此「泡菜」成為了韓國餐桌上不可或缺的料理，小菜區的蘿蔔泡菜、釀黃瓜泡菜及韓式泡菜都是典型菜餚。
此外，美食節期間更無限量供應偶像劇中常見的「韓國馬格利小米酒」、「客思啤酒」或「真露」。
另，還有許多不能錯過的韓式傳統美食，例如「韓風香辣藍蟹鍋」、「真露燒酒烤五花」、「清蒸豆腐鑲魷魚」、「招牌魚餅炒年糕」、「香辣海螺肉」及內容有鮮蝦、海蜇、魷魚及扇貝等海鮮的「海鮮沙拉」。
除了可品嘗到道地美食之外，飯店還要免費送賓客去韓國玩哦！只要24日起至3月25日止至「盛宴自助餐廳」消費午或晚餐，即可參加抽獎活動，賓客消費後可上網至飯店活動頁面登錄美食節期間消費發票，就有機會抽中「台灣虎航台北─韓國來回機票1張」，航點可選擇「釜山」、「大邱」或「濟州」。
活動獎項另有「法蘭絲紅、白酒」、「韓國麴醇堂馬格利小米酒」及「盛宴雙人假日午晚餐券」等大獎，抽獎時間為3月25日。
(中時)
關鍵字：新竹豐邑喜來登大飯店、韓國美食節
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