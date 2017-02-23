228曝光最新檔案 中研院學者：足將蔣介石定罪

國史館今天舉辦228檔案出版記者會，而228事件後，陳儀請蔣介石派兵電報也曝光。中研院近代史研究所學者陳儀深說，蔣介石的派兵決策在1949年3月2日陳儀與蔣介石函件，是至今看到日期最早的文件證據，這已經足以將蔣介石定罪，顯然蔣之前就已經有了派兵決策，所以處理中正紀念堂一事，政府要有足夠的信心，派兵決策就是白紙黑字的證據。

國史館這次共出版8冊歷史資料，分別為「二二八事件檔案彙編」第19-24冊，以及曾典藏的台灣省行政長官公署全宗、台灣鹽業公司檔案全宗，找出228事件相關資料，出版成陳惠芳主編「館藏二二八事件檔案彙編 台灣鹽業、台灣省行政長官公署」共2冊。

此外，陳儀深說，轉型正義是蔡英文五大政見之一，一定要落實，文化部已經在討論如何處理中正紀念堂的事，例如名稱可以叫「人權博物館總館」，或「歷任總統博物館」，這些建議都曾在會中提出，並列入討論，文化部目前在評估處理優先順序，因為相關組織法尚未通過。「促轉條例一定要通過，但是這不需要促轉條例通過政府也是可以做。」

228事件後，陳儀請蔣介石派兵電報也曝光。1947年3月2日行政長官陳儀電報蔣中正，請國防部參謀總長陳誠，迅速調素質優良之步兵來台。陳儀深表示，正足以將陳儀及蔣介石定罪。因為過去他們推說，是人民組成的「二二八事件處理委員會」3月7日提出過份的要求下，陳儀才請求派兵。但顯然這是謊言，因為3月2日就已經有了派兵的決策。

陳儀深也說，他不太認同現在說228事件「沒有真相」的說法。他們寫過很多東西都是真相，只是政府願不願意面對？這個需要意志與決心，不可能等到99%的人民都贊成才去做。他呼籲，轉型正義是蔡英文總統提出的第5大政治改革，除了不當黨產追討外，其他的應該要趕快去做，這包括如何處理中正紀念堂一事，希望能在蔡英文擔任總統時看得到。

二二八基金會董事長薛化元則透露，居然有機關收到國史館希望解密公文後還拒絕，不願意開放。他說，如果在228事件將屆滿70週年，要求這層級不高的機構解密都被拒絕，「還能期待這機關能幫忙找檔案」？

至於到底拒絕解密是哪個機關？國史館僅表示，該機關近日已同意解密。根據「二二八檔案彙編」第19冊編輯範例裡提到，當時的「台灣省長官公署教育處參陸辰元教二字第44123號代電」，經教育部國民及學前教育署105年11月9日台教國署第1050115160號函，「以檢討後認為該文仍有其機密性，繼續列為密件」，故予抽離。

薛化元隨後受訪證實，一度拒絕解密的機關就是教育部國教署拒絕解密，而該資料主要是提及某位校長當年遭人檢舉構陷事宜。

(中時)