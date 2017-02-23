桃園市與法國在青創、經貿密切交流

「法國科技之夜（French Tech Night）」22日晚間舉行，桃園市長鄭文燦（右2）到場參與，並指過去一年，桃園與法國有密集的城市交流、青創交流、經貿交流。（甘嘉雯翻攝）

秘書處長顏子傑（右）說，桃園市去年一年幾乎月月與法國交流。（甘嘉雯翻攝）

「法國科技之夜（French Tech Night）」22日晚間舉行，桃園市長鄭文燦（右2）到場參與。（甘嘉雯翻攝）

「法國科技之夜（French Tech Night）」22日晚間舉行，桃園市長鄭文燦（左3）到場參與。（甘嘉雯翻攝）

「法國科技之夜（French Tech Night）」22日晚間舉行，桃園市長鄭文燦表示，桃園是台灣的門戶，是全台最年輕的城市，也是中央政府選定「亞洲矽谷計畫」（Silicon Valley Development Plan）的重點城市。過去一年，桃園與法國有密集的城市交流、青創交流、還有經貿交流。

鄭文燦表示，去年他率領桃園市府訪問團訪問法國，由法國在台協會紀博偉代表安排，造訪被視為「歐洲矽谷」的格勒諾布爾市，並與法拉利（Christopher Ferrari）主席簽署「台法推動亞洲矽谷計畫聯合聲明」，就是希望學習他們的智慧城市、環保科技經驗，讓桃園在推動相關產業上得以借鏡。

秘書處處長顏子傑補充，去年一年桃園市與法國幾乎「月月都在交流」。顏子傑打趣地說，他幾乎天天都跟紀博偉代表見面。他說，從市長出訪法國、法國議會經濟委員會主席Massat女士拜訪、紀代表參訪大溪寄暢園藝廊等等多達10次互訪。

24日桃園市政府秘書處、青年事務局與法國在台協會共同主辦，將在桃園福容大飯店舉辦「智慧城市創新交流會」座談會，法拉利（Christopher Ferrari）主席將帶領25位法國智慧城市廠商、青創家來桃園訪問，將與桃園市在地的青創家、大專院校育成中心代表進行一個上午的意見交流，鄭市長也將出席會議總結對談。

下午法國團隊預計參訪青年事務局及健行科技大學，顏子傑說，桃園與法國的青創科技交流，將朝「French Tech in Taoyuan」大步向前。

(中時)